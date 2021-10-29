Тренер Джоэль Кенневиль ушел с поста главного тренера команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз».

Об отставке специалиста сообщает пресс-служба клуба. Известно, что он возглавлял команду с 2019 года. По информации источника, Кенневиль потерял свою должность на фоне скандала с «Чикаго Блэкхокс». Происшествия датируются 2010 годом: специалист мог скрывать факты насильственных действий в отношении игроков команды со стороны экс-тренера клуба Брэда Олдрича.

«Флорида» – один из лидеров текущего сезона НХЛ. За команду играет российский вратарь Сергей Бобровский. Следующий матч команда проведет на выезде 30 октября с «Детройтом».