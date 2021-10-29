Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш» забросил шайбу и отличился голевой передачей. Встреча завершилась победой команды из Денвера со счетом 4:3.

По итогам матча Тарасенко был признан второй звездой встречи. Он провел на льду 14 с половиной минут. Теперь в его активе восемь очков в шести матчах текущего сезона 450 баллов за всю карьеру в НХЛ.

Российский нападающий выступает за «Сент-Луис» с 2013 года. В сезоне-2018/19 в составе команды он стал обладателем Кубка Стэнли.