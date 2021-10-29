Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов не отметился забитыми шайбами в прошедшем матче чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сиэтлом Кракен». Он продлил безголевую серию до семи встреч.

Игра между командами завершилась победой «Сиэтла» со счетом 4:1.

Капризов провел на льду почти 19 минут и отличился результативной передачей. Он заработал коэффициент полезности «-2».

В текущем сезоне нападающий принимал участие во всех семи матчах и собрал в активе шесть результативных действий.

30 октября «Миннесота» на выезде встретится с «Колорадо». Матч начнется в 04:00 по московскому времени.