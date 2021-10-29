Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов проиграли паре Денис Шаповалов (Канада) – Рохан Бопанна (Индия) и не смогли пройти в полуфинал турнира St. Petersburg Open в парном разряде. Матч завершился со счетом 4:6, 7:5, 7:10.

Встреча продлилась 1 час 27 минут. Рублев и Хачанов оформили четыре эйса и допустили одну двойную ошибку. На их счету два из трех брейк-пойнтов.

В полуфинале Бопанна и Шаповалов встретятся с победителями матча Сантьяго Гонсалес (Мексика) – Андрес Мольтени (Аргентина) и Андрей Голубев (Казахстан) – Хьюго Нис (Монако). Соперники станут известны 29 октября.

Ранее Хачанов также проиграл в одиночном разряде хорвату Марину Чиличу. Рублев продолжает путь в индивидуальной сетке. 29 октября он встретится в четвертьфинале с представителем Нидерландов Ботиком Ван де Зандшульпом.