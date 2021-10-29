«Монреаль» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Голкипер «Канадиенс» Джейк Аллен отразил 45 ударов, а россиянин Александр Романов получил первое очко сезона.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Монреаля». Среди победителей отличились Майк Хоффман, Александр Романов, Брендан Галлахер и Джош Андерсон.

Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов сыграл 20 с половиной минут и заработал коэффициент полезности «+1» и первое очко в текущем сезоне.

Вратарь канадской команды Джейк Аллен оформил первый шатаут в сезоне. Он отразил все 45 бросков по воротам.

В следующей встрече 30 октября «Монреаль» на выезде проведет матч с «Лос-Анджелесом». Их соперники сыграют на день позже с «Виннипегом».