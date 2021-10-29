Трехкратный призер Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала, что пока не может вернуться в США из-за пандемийных ограничений на ввоз домашних животных.

«Теперь можно въезжать только по вакцинации и это не по нашим вакцинам. Я все равно пока не могу вернуться в США, у меня не пускают собаку. Есть правило, что собаки побывавшие в определенных странах, в том числе в России, не могут обратно заехать», – цитирует чемпионку Матч ТВ.

Она добавила, что ее питомец пока находится в Москве, так как вопрос с документами не получается решить с августа.

Напомним, Ефимова давно живет и тренируется в США. На этой неделе она участвует в этапе Кубка мира по плаванию в Казани. Вчера, 28 октября, пловчиха стала второй на дистанции 200 метров брассом.

Ранее российская спортсменка сообщила, что через пару стартов примет решение о продолжении карьеры.