Российские бойцы Петр Ян и Ислам Махачев поучаствовали в церемонии взвешивания в преддверии турнира UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ). Спортсмены сразятся в основном карде.

Петр Ян будет драться с американцем Кори Сэндхагеном за титул временного чемпиона в легчайшем весе. Их показатель массы равен: он составил 61,3 кг.

Ислам Махачев в поединке встретится с новозеландцем Дэном Хукером. Вес россиянина – 70,5 кг, его соперника – 70,8 кг. Они представляют легкую категорию

Бой за титул в полутяжёлом весе проведут поляк Ян Блахович (92,3 кг) и бразилец Гловер Тейшейра (92,3 кг). Поединок признан главным на турнире в Абу-Даби.

Бои турнира UFC 267 состоятся 30 октября. Начало запланировано на 22:00 по московскому времени.