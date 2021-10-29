Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова поделилась деталями общения с победительницей Игр в командных соревнованиях Юлией Липницкой.

«Юля сама по себе такой человек. Она не любитель появляться в свете. Она не любит интервью и шоу. Мы можем пообщаться, но это не будет касаться фигурного катания и моментов, связанных со спортом», – объяснила Сотникова в интервью YouTube-каналу Super.

Она добавила, что дружбы между двумя одиночницами быть не может.

Напомним, Сотникова завершила спортивную карьеру в марте 2020 года. Кроме олимпийского титула у нее есть два серебра чемпионата Европы. Липницкая сделала заявление о прекращении соревнований в 2017 году. Она также является призером чемпионата мира и континентального первенства.