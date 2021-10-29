Экс-игрок «Спартака» Александр Филимонов рассказал о проблемах бывшей команды в текущем сезоне Российской Премьер-лиге (РПЛ). По мнению специалиста, сейчас у клуба все плохо, но можно изменить это положение.

«Какие эмоции от игры «Спартака»? Всё плохо. И очевидных путей выхода из этого состояния нет. Надо практически всё менять в клубе, чтобы «Спартак» снова боролся за чемпионство. Время гегемонии «Спартака» ушло? Время не ушло. Это вопрос работы клуба — кого они нанимают тренировать и играть», – цитирует Филимонова Чемпионат.

Экс-футболист связывает проблемы клуба с частой сменой тренеров. Он добавил, что с наставником Романцевым команда была на пике формы и лидером чемпионата

После 12 туров «Спартак» занимает седьмое место в таблице РПЛ с 17 очками. Следующую встречу московская команда проведет 30 октября с «Ростовом».