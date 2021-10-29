Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала о том, почему не получила золото в вольных упражнениях на чемпионате мира-2021 в японском Китакюсю.

Напомним, на турнире произошел судейский скандал. Мельникова была лидером. Судьи оценили ее выступление в 14,000 балла.

Ангелина уже начала праздновать победу, когда команда Японии подала протест на оценку базы Маи Мураками. Оценку японки повысили, и она опередила Мельникову на 0,066 балла. Сборная России подала аналогичный протест, так как база Ангелины также была оценена ниже, чем заявила спортсменка. Российский протест не приняли к рассмотрению.

Мельникова заявила, что тренеры не успели подать протест в установленные регламентом сроки.

«На подачу протеста есть всего 4 минуты после выводы оценки. Его вообще подали, но так как тренеры опоздали на 2 минуты, его отклонили», – заявила Мельникова в эфире шоу «Вечерний Ургант».

Ангелина Мельникова завоевала на турнире золото в личном многоборье, серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.