Российский фигурист Артур Дмитриев может перейти в сборную США, поменяв спортивное гражданство. Информацию сообщил журналист Джеки Вон в своем твиттере.

Репортер заявил, что на этой неделе Дмитриев примет участие в турнире US Championship Series. Соревнования являются квалификационными к US Nationals. В последний раз Артур выступал за сборную России в 2018 году. Он принял участие в российском этапе серии Гран-при.

Артур Дмитриев – первый фигурист в истории, которому удалось исполнить каскад тройной лутц – тройной флип на официальных стартах на турнире серии «челленджер» Nebelhorn Trophy в 2018 году.

Отец спортсмена – двукратный чемпион Олимпийских игр в парном катании Артур Дмитриев-старший.

Сезон-2021/2022 – олимпийский. Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.