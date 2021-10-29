Хорватский защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен назвал несколько причин неудачных выступлений российских клубов в Лиге чемпионов и Европы.

«Надо кого-то попросить выключить зиму, чтобы у нас не было перерыва в три месяца, ха-ха. Не то чтобы это главная проблема. Но всё-таки лучше играть круглый год, как в той же Англии.

Что ещё? Думаю, здесь совокупность проблем. Клубы не могут покупать много сильных иностранцев из-за лимита», – цитирует игрока Sport24.