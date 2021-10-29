Хорватский защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен назвал несколько причин неудачных выступлений российских клубов в Лиге чемпионов и Европы.
«Надо кого-то попросить выключить зиму, чтобы у нас не было перерыва в три месяца, ха-ха. Не то чтобы это главная проблема. Но всё-таки лучше играть круглый год, как в той же Англии.
Что ещё? Думаю, здесь совокупность проблем. Клубы не могут покупать много сильных иностранцев из-за лимита», – цитирует игрока Sport24.
Он отметил, что при добавлении нескольких легионерских мест уровень команд возрастет.
Напомним, в текущем сезоне в розыгрыше еврокубков принимают участие три российских клуба. В последнем туре Лиги чемпионов «Зенит» проиграл «Ювентусу», в Лиге Европы «Спартак» уступил «Лестеру», а «Локомотив» – «Галтасараю».
Комментарии Развернуть