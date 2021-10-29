Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов поделился эмоциями от дебютных игр в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). О возвращении игрока в высший дивизион объявляли после двух матчей АХЛ.

«Слышал, что некоторые были удивлены тому, что мне из тренировочного лагеря удалось сразу попасть в основной состав «Блю Джекетс». Не знаю, как на это реагировать. Сам я верил, что смогу этого добиться, поскольку долго тренировался и готовился. Хотя морально был готов и к тому, чтобы начать сезон в Кливленде, где выступает наш фарм-клуб в АХЛ», – написал Чинахов в своём блоге на официальном сайте НХЛ на русском языке.

Игрок отметил, что его дебют в НХЛ выпал на выездной матч с «Детройтом». Он начал нервничать уже после утренней раскатки, такие же мысли были и при первой смене, однако потом все прошло хорошо.

Сезон Чинахова начинался в НХЛ. Он успел сыграть в выставочной матче с «Питтсбургом» (3:0), забросив там первую шайбу. В заявку на первую официальную встречу против «Аризоны» нападающий не попал, и его отправили АХЛ. В этом чемпионате он продолжил выступать за фарм-клуб «Коламбуса» – «Кливленд Монстерз». Чинахов провел один матч против «Сиракьюз» (5:4 ОВ), в котором забросил шайбу.