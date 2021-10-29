Двукратный олимпийский чемпион, глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев оценил систему отбора биатлонистов на Кубок мира.

«Отбирать команду на Кубок мира по итогам летних стартов – это такая глупость, что просто слов нет. Полный бред!» – заявил Васильев.

Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга считает, что летний биатлон на лыжероллерах похож на зимний на лыжах примерно так же, как пляжный футбол – на классический. Васильев не понимает, как можно формировать команду на основе выступлений в другом виде спорта.

Глава петербургской Федерации биатлона рассказал, что чемпионка мир 2015 года Екатерина Юрлова может вернуться в большой спорт после декрета. Васильев сообщил, что спортсменка тренируется и готовится к сезону. Кроме того, она не бросала спорт даже во время беременности.

Открытие биатлонного сезона пройдет в Остерсунде 27 ноября 2021 года.