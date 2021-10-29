Футбольный клуб «Барселона» не хочет платить отступные за переход тренера Хави из «Аль-Садда». Информацией поделился RAC1.

Руководство испанского клуба надеется на то, что Хави сам будет вести переговоры с катарским клубом. «Барселона» считает, что работодатель из «Катара» должен убедить работодателей отпустить его бесплатно.

Источник сообщает, что пока этого не случится, испанский клуб не будет обсуждать с Хави детали его контракта.

«Барселона» хочет назначить 41-летнего специалиста на пост главного тренера в ближайшее время, но «Аль-Садд» хочет, чтобы он отработал хотя бы до 3 ноября. В этот день у команды состоится принципиальный матч с главным конкурентом команды в чемпионате Катара – «Аль-Духайлем».

Ранее появилась информация о том, что в контракте Хави в «Аль-Садде» прописаны отступные в размере 1 млн евро.

Вчера, 28 октября, «Барселона» сообщила об увольнении главного тренера Роналда Кумана.