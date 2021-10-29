Хорватский защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал отсутствие Артема Дзюбы в сборной России и игровые качества форварда.

«Великолепно. Для сборной Хорватии великолепно, что его не вызвали. Пусть прибережет свои голы для соперников «Зенита», ха-ха!», – цитирует спортсмена Sport24.

Спортсмен также рассказал, что он играл против Дзюбы в 2018 году на чемпионате мира. Ловрен отметил следующие качества игрока: «Он большой парень, который способен сохранить мяч. И он всегда оказывается в ситуациях, когда он может забить гол».

Сборная России сыграет с командой Хорватии в последнем туре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Матч состоится 14 ноября в Сплите (Хорватия).

Пока российская сборная лидирует в группе H с 19 очками, хорваты идут на втором месте с 17 баллами.