Экс-голкипер «Спартака» Александр Филимонов высказался о бывшем наставнике сборной России Станиславе Черчесове.

Филимонов заявил, что специалиста не изменил выход в четвертьфинал ЧМ-2018. Он считает, что характер формируется в детстве.

«Подскочило самомнение? Самомнение у него всегда было высокое. Благодаря этому внутреннему стержню он многих вещей и добился», – заявил Филимонов о Черчесове.

Экс-голкипер напомнил, как критиковали экс-наставника сборной России до чемпионата мира-2018. Его критиковали, призывали уйти в отставку, но удачно сыгранные стартовые матчи на турнире перевернули общественное мнение.

Напомним, Станислав Черчесов ушел с поста главного тренера сборной России летом 2021 года. Его сменил Валерий Карпин.