В футбольном клубе «Астана» прокомментировали дисквалификацию главного тренера Андрея Тихонова.

Руководство команды из Казахстана берет на себя ответственность за инцидент, который произошел в матче 25-го тура чемпионата Казахстана. Напомним, все футболисты «Астаны» во время встречи ушли в раздевалку. Так они высказали протест в адрес судейской бригады. Потом команда вернулась на поле и продолжила матч.

«Клуб считает решение контрольно-дисциплинарного комитета, в виде наказания сроком дисквалификации в 24 месяца в отношении главного тренера команды Андрея Тихонова, излишне строгим», – говорится в сообщении клуба.

В ближайшее время «Астана» рассмотрит инцидент и примет все необходимые меры.

Матч между «Кайратом» и «Астаной» завершился со счетом 1:0 в пользу команды из Алматы.