Российский форвард Александр Кокорин может покинуть «Фиорентину» зимой. Игрока хотят отправить в аренду.

По информации Fiorentina.it со ссылкой на Gazzetta dello Sport, Кокорин сменит клуб в январе 2022 года. Причиной стали постоянные физические проблемы и неспособность заменить Душана Влаховича на игровой позиции.

В сезоне-2021/22 Кокорин провел в игре всего 27 минут. За «Фиорентину» он сыграл в семи матчах и не отметился результативными действиями. В последних встречах серии А он попадал в заявку, но не выходил на поле.