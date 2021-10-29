Тренер сборной Норвегии Арильд Монсен прокомментировал желание трехкратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо отращивать волосы.

Монсену не нравится прическа Клэбо. Тренер считает, что может критиковать воспитанника по этому поводу.

«Будь поосторожнее, чтобы птицы не свили там гнездо», – прокомментировал как-то Монсен стрижку олимпийского чемпиона.

Клэбо заявил, что пока не хочет менять прическу. Норвежцу нравится, что его волосы становятся длиннее.

«Арильд сказал, что не пустит меня на Кубок мира если у меня волосы будут собираться в хвостик», – заявил Клэбо о мнении тренера о его прическе.

Первая гонка Кубка мира по лыжным гонкам пройдет 26 ноября.

Иоханнес Клэбо – трехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка мира.