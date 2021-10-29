Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что форвард Джордже Деспотович не успеет восстановиться от травмы колена к игре 13-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА.

«Деспотович пока не готовится к ближайшим играм. Сроки его восстановления будут понятны позже», – заявил Слуцкий.

Главный тренер «Рубина» рассказал, что команда готовится в матчу с ЦСКА в штатном режиме. Эмоциональный фон в клубе, по словам Слуцкого, не самый лучший. Команда не может выиграть уже 5 матчей подряд в Российской Премьер-Лиге.

В текущем сезоне Деспотович вышел на поле в восьми матчах за «Рубин». Форвард забил один гол и отдал результативную передачу. 29-летний серб не сыграл в двух последних матчах за «Рубин».

Встреча между казанской командой и ЦСКА состоится завтра, 30 октября. Матч начнется в 14:00 по московскому времени.