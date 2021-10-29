Брендан Роджерс рассматривается клубом на замену нынешнего тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера. Команда в поиске кандидата после разгромного поражения от «Ливерпуля» (0:5).

По информации ESPN, при увольнении Сульшера его место может занять Брендан Роджерс из «Лестера». Источник сообщает, что кандидатура 48-летнего специалиста поддерживается руководством «Юнайтед».

Ранее Роджерс работал с «Селтиком» и «Ливерпулем». С последними он занял второе место в Английской Премьер-лиге (АПЛ) в сезоне-2013/14.

Известно, что руководство команды дало Сульшеру шанс в трех ближайших матчах. Его подопечные встретятся с «Тоттенхэмом» в субботу, 30 октября, далее сыграют с «Аталантой» в Лиге чемпионов, третьим соперником считается «Манчестер Сити».