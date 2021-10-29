Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший рассказал о том, что ждет от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Динамо». Матч пройдет 29 октября.

Преснякову больше нравится «Динамо». Однако он считает, что «Зенит» может выиграть.

«Если будет Дзюба, они будут играть вдесятером. Когда его нет, «Зенит» очень силен», – заявил Пресняков.

Артист заявил, что это точно не будет матч за чемпионство. он считает «Зенит» безусловным лидером и считает, что сейчас разыгрываются места ниже второго.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 26 очков. «Динамо» с 23 баллами располагается на второй строчке.

Артем Дзюба в прошлом матче со «Спартаком» забил гол с пенальти и стал рекордсменом чемпионата России.