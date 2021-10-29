Отец российского фигуристка Артура Дмитриева, Артур Дмитриев-старший, прокомментировал слухи относительно возможного перехода сына в сборную Соединенных штатов Америки.

«Я знаю, что он сейчас выступает в Америке на турнире. Насчет перехода в сборную США я не в курсе», – заявил отец Дмитриева.

Он добавил что не ведет Артура как тренер. Дмитриев-старший не знает, какое решение сейчас принял сын.

В последний раз за сборную России Дмитриев-младший выступал в 2018 году на этапе Гран-при Rostelecom.

Артур Дмитриев – первый фигурист в истории, который исполнил каскад тройной лутц – тройной флип на официальных стартах на турнире серии «Challenger» Nebelhorn Trophy в 2018 году.

Артур Дмитриев-старший – двукратный олимпийский чемпион в парном катании.