Расписание 13 тура РПЛ. Инфографика NevaSport

Встречи 13-го тура Российской Премьер-Лиги состоятся с 29 по 31 октября. В первом матче «Зенит» примет «Динамо». Расписание остальных встреч в инфографике от Nevasport.

Центральный матч тура пройдет в пятницу, 29 октября, в 19:00 по мск на стадионе «Газпром Арене». Встретятся лидеры чемпионата – «Зенит» и «Динамо». Петербуржцы набрали 26 очков в 12 матчах, а сине-белые заработали на три балла меньше. В последних играх «Зенит» разгромил «Спартак» (7:1), а «Динамо» обыграли «Химки» (4:1).

В субботу, 30 октября в 14:00 по московскому времени «Рубин» сразится с ЦСКА. Леонид Слуцкий проведет матч против своей бывшей команды. Как стало известно ранее, его подопечный Джордже Деспотович пропустит ближайшие матчи.

В 16:30 по мск «Спартак» попробует реабилитироваться в игре с «Ростовом». По статистике всех матчей красно-белые побеждали 36 раз, а южный клуб – 14. Ничьей закончились десять встреч.

В 19:00 по мск «Локомотив» на выезде сыграет с «Нижним Новгородом». Железнодорожники располагаются на четвертом месте в таблице с 21 баллом. Их соперники держатся на 11-й позиции, набрав 14 очков.

В это же время стартует игра «Краснодар» – «Крылья Советов». 27 октября «быки» неожиданно проиграли «Кубани» в матче группового этапа Кубка России со счетом 0:3.

В воскресенье, 31 октября, в 14:00 по мск «Уфа» проведет встречу с «Ахматом». В 16:30 тульский «Арсенал» сразится с «Сочи».

Тур завершится матчем «Химки» – «Урал» в 19:00 по московскому времени. Подмосковный клуб на этой неделе сменил тренера, свой пост покинул Игорь Черевченко.