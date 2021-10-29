Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что прививаться назальной вакциной от коронавируса нужно будет раз в полгода или реже.

«Этот вопрос тоже требует изучения. Может быть, и реже», – заявил специалист.

Ранее Гинцбург сообщил, что иммунизация «Спутником V» и последующая ревакцинация назальным препаратом может обеспечить полную защиту не только от тяжелого течения коронавируса, но и от заражения им в принципе.

В середине октября Министерство здравоохранения России разрешило клинические исследования назальной вакцины от COVID-19. Она была разработана Центром Гамалеи.

Специалисты считают, что вакцинация – самый надежный способ защиты. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что доля привитых среди тяжелобольных коронавирусом составляет меньше 0,03 процента.