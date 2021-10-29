Российский форвард Павел Дацюк приобрел дом-памятник XIX века в центре Екатеринбурга. Его выставили на продажу в сентябре.

«Комсомольская правда» сообщает, что хоккеист предложил самую высокую цену за здание. Он заплатил больше 40 млн рублей.

Отмечается, что дом – объект культурного наследия регионального значения. Использование его в качестве жилого помещения запрещено. Кроме того, здание нужно серьезно реставрировать. По документам в нем должны располагаться мастерские. Что планирует сделать в особняке Павел Дацюк – неизвестно.

Напомним, летом 43-летний игрок сообщил, что пока не знает, чем будет заниматься дальше.

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги форвард вышел на лед в 51 матче за «Автомобилист». Дацюк набрал 35 очков.