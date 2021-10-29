Российский комментатор Владимир Башмаков прокомментировал возможный переход Даниила Квята в Nascar.

Башмаков заявил, что Nascar – это популярный вид спорта. Он освещается в СМИ примерно так же, как и «Формула-1».

«Стать первым русским в высшей лиге – значит, войти в историю», – считает Башмаков.

Комментатор сказал, что в лиге есть и крупные команды, и насыщенный сезон и большое разнообразие трасс. В NASCAR выступают 10-15 пилотов, там достаточно высокая конкуренция, но нет доминирующих команд.

Башмаков назвал Монтойи и Аллмендингера лучшими пилотами лиги.

Даниил Квят – резервный пилот команды «Формулы-1» «Alpine». Он является лучшим гонщиком «Формулы-1» в истории России. Дебютировал Квят в 2014 году в Австралии. Последняя гонка Даниила прошла в Абу-Даби в 2020 году.