Российская фигуристка Софья Самоделкина выступила с короткой программой на турнире «Мемориал Дениса Тена». Соревнования входят в серию «Challenge».

Самоделкина чисто исполнила каскад тройной аксель – тройной тулуп, следом прыгнула двойной аксель и тройной флип.

Судьи оценили выступление спортсменки в 70,29 балла. За элементы фигуристка получила 38,59 балла, за компоненты – 31,70 очка.

Софья заняла промежуточное первое место.

Соревнования проходят с 28 по 31 октября 2021 года.

На 29 октября запланированы прокаты пар с произвольной программой. Фигуристы выйдут на лед в 13:40 по московскому времени. Танцоры начнут свои выступления в 15:45, женщины покажут произвольные программы в 17:00.

Напомним, Софья Самоделкина выиграла этап Кубка России в Сочи.