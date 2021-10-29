Депутат Государственной Думы Иван Сухарев инициировал введение новой пенсионерской льготы. Он предложил главе Министерства труда Антону Котякову поддержать пожилых автомобилистов.

Чиновник объяснил, что законодательство по налогообложению функционирует в регионах по-разному, сообщает RT. По его словам, где-то пенсионеров полностью освобождают выплат при наличии автомобиля с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, в других частях страны хозяева машин с мощностью до 100 лошадиных сил вынуждены платить половину налога.

Депутат добавил, что в малых и отдаленных населенных пунктах пенсионерам нужны собственные автомобили. Он продвигает идею отмены налога для лиц этого возраста на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.

Ранее с похожей инициативой выступал депутат Госдумы Ярослав Нилов. Он предлагал заменить транспортный налог на топливный сбор.