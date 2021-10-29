Российская фигуристка Софья Самоделкина лидирует после короткой программы на Мемориале Дениса Тена. Турнир входит в серию ISU Challenger.

Софья Самоделкина сделала в программе каскад из двух тройных прыжков – акселя и тулупа. Следом фигуристка исполнила двойной аксель и тройной флип. Судьи оценили выступление российской спортсменки в 70,29 балла.

Второе место заняла соотечественница Самоделкиной – Елизавета Куликова. Она исполнила тройной флип, двойной аксель и каскад из тройных прыжков – лутца и тулупа. Судьи оценили выступление фигуристки в 67,87 балла.

На третьем месте расположилась Варвара Кисель из Белоруссии. Она набрала 63,70 балла по итогам короткой программы.

Турнир продлится до 31 октября.

Сегодня, 29 октября, на лед выйдут пары, танцоры и женщины с произвольными программами.