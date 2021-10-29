Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде ответил на слухи о переходе российского форварда Александра Кокорина в другой клуб на правах аренды ближайшей зимой.

«Появившаяся информация об уходе Кокорина в аренду зимой не соответствует действительности», – приводит слова Праде Sport24.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что Кокорин не справляется с задачами на своей игровой позиции. Это могло бы и стать причиной зимней аренды.

В сезоне-2021/22 Кокорин провел в игре всего 27 минут. За «Фиорентину» он сыграл в семи матчах и не отметился результативными действиями. Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.