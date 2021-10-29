Двукратный призер Олимпиады в Токио в плавании Климент Колесников рассказал о планах на сезон и желании выступить на следующих Играх в 2024 году.

Пловец отметил, что после старта на этапе Кубка мира в Казани он планирует выступить на чемпионате мира по короткой воде в Абу-Даби (ОАЭ). До этого Колесников появится и на континентальном форуме.

«Прошлый сезон был долгий, тяжелый, но в целом все в порядке. Успел отдохнуть, набраться сил. Психологически я к этому устойчивый парень и возраст еще не тот, чтобы сильно уставать. До Парижа времени не очень много, к предыдущей готовился всю жизнь, до следующей всего три года. Думаю, они пройдут очень быстро. Но у меня нет сомнения, что можно выступить будет очень хорошо», – цитирует пловца «СЭ».

Напомним, вчера, 28 октября, Колесников завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира в Казани. Спортсмен стал вторым на дистанции 100 метров комплексным плаванием.