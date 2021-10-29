Глава департамента судейства Российского футбольного союза Витор Перейра обратил внимание на столкновения вратаря «Динамо» Антона Шунина и полузащитника «Химок» Александра Трошечкина в матче 12-го тура Росийской Премьер-Лиги.

На брифинге арбитров РПЛ, который прошел на этой неделе, португалец обратил внимание судей на действия вратаря. Антон Шунин в прыжке пошел на мяч, забрал его, а потом коленом попал сопернику по лопатке. Перейра считает это нарушением правил. Он обратил внимание арбитров на то, что в таких случаях должно быть назначено пенальти.

Матч завершился со счетом 4:1. Арбитр встречи между «Динамо» и «Химками» не назначил пенальти в эпизоде с Шуниным и Трошечкиным.

Сегодня, 29 октября, стартует 13-й тур РПЛ. Он откроется матчем «Зенита» и «Динамо».