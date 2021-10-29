Заслуженный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал об ожиданиях от матча 13-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между петербургский клубом и московским «Динамо» и назвал имя лучшего тренера в стране.

«Сегодня мы убедимся в том, что тактика тренерского штаба «Зенита» абсолютно правильная: думаю, мы победим «Динамо». Не с таким разгромом, как «Спартак», но победим», – цитирует Боярского Sport24.

Он считает лучшими тренерами в стране Семака и Тимощука. По его мнению, именно наставник «Зенита» и его штаб должны возглавлять национальную сборную.

Напомним, сегодня, 29 октября, матч «Зенит» – «Динамо» начнется в 19:00 по московскому времени. После 12 игр петербуржцы занимают первое место в таблице с 26 очками, их соперники уступают одну позицию и три балла.