Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин рассказал, что ждет от Гран-при Канады. Там в женском одиночном катании на лед выйдут три представительница сборной России: Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная.

Жулин считает Валиеву фаворитом соревнований. Интрига, по словам тренера, заключается в том, сможет ли она побить мировые рекорды. Нервы могут сыграть решающую роль.

«Больших опасений по судейству нет. Просто их бесит, что очень много русских девушек катается на высочайшем уровне и конкурировать с ними практически невозможно», – заявил Жулин.

Тренер заявил, что Россия в этом году может показать выдающиеся результаты.

Сезон-2021/2022 олимпийский. Игры в Токио пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.