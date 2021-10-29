Российские фигуристы Екатерина Сторублевцева и Артем Грицаенко представили произвольную программу на Мемориале Дениса Тена. Турнир относится к категории ISU Challenger.

Судьи оценили выступление фигуристов в 90,10 балла. По итогам двух соревновательных дней Сторублевцева и Грицаенко набрали 145,96 балла.

Спортсмены заняли промежуточное третье место на турнире.

Тренер пары – Николай Морошкин.

Сторублевцева и Грицаенко заняли третье место на контрольных прокатах в начале сезона-2021/2022.