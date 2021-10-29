Сборная России по художественной гимнастике одержала победу в групповом многоборье на чемпионате мира в японском Китакюсю.

В упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав, а также в дисциплине с пятью мячами россиянки набрали в сумме 88,350 балла.

Серебряную награду завоевали итальянки (86,000), бронза досталась сборной Белоруссии (85,400).

В составе национальной команды выступали Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева.

Чемпионат мира продлится до 31 октября. Впереди – финалы в личном многоборье и решающие выступления в группах.