Россиянка Дина Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю и повторила рекорд Евгении Канаевой.

Достигнуть этого результата удалось, благодаря победе сборной России в командном турнире на мировом форуме.

Вчера, 28 октября, Дина Аверина превзошла соотечественницу по количеству золотых наград в личных видах. Завтра же она может стать абсолютной рекордсменкой в этом показателе в случае первого места в индивидуальном многоборье.

Чемпионат мира продлится до 31 октября. Кроме личного вида программы на соревнованиях выступят группы.