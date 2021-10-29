Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова высказалась относительно победы подопечных в групповом многоборье на ЧМ-2021 в японском Китакюсю.

Сборная России по художественной гимнастике на 2,350 балла опередила национальную команду Италии, завоевавшую серебро.

«У меня вырвался дикий крик из груди, когда я увидела оценки. Выиграли 2,5 балла, Вот такие эмоции были», – заявила Винер.

Глава ВФХГ добавила, что она поговорила с президентом Международной федерации гимнастики. Он заявил, что будет пристально следить за судейством. Винер считает, что именно поэтому рефери сегодня работали хорошо.

Россиянки Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева набрали 88,350 балла по итогам выступления на ЧМ_2021 и заняли первое место.