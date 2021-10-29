Президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал причины увольнения Рональда Кумана с поста главного тренера «Барселоны» и рассказал о моменте принятия решения.

«Мы приняли решение уволить Кумана после игры с «Райо Вальекано». Очень благодарны специалисту за то, что он руководил командой в максимально сложный период», – цитирует руководителя Mundo Deportivo.

По информации источника, Куман не остался в команде из-за результатов. Президент оценил ситуацию, как нестабильную.

Рональд Куман возглавлял «Барселону» с августа 2020 года. В прошлом сезоне каталонский клуб под его руководством стал обладателем Кубка Испании и занял 3-е место в чемпионате Испании.

Ранее стало известно, что исполняющим обязанности главного тренера «Барселоны» назначен Серхи Бархуан. До этого он возглавлял резервную команду клуба.