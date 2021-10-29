Российские фигуристы Ясмина Кадырова и Иван Бальченко выступили с произвольной программой на Мемориале Дениса Тена.

Спортсмены чисто откатали программу, за исключением выброса на тройной лутц (Кадырова коснулась льда рукой) и выброса на тройной риттбергер (фигуристка упала на приземлении).

Судьи оценили выступление фигуристов в 115,05 балла. Ясмина Кадырова и Иван Бальченко заняли промежуточное первое место.

Напомним, недавно Кадырова и Бальченко переехали из Перми в Санкт-Петербург. Они перешли в группу Тамары Москвиной.

Мемориал Дениса Тена начался 18 октября. Финальный день соревнований пройдет 31 октября.

Сегодня, 29 октября, на лед выйдут танцоры и женщины с произвольными программами.