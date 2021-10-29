Спортивный журналист Дмитрий Губерниев восхитился успехами Дины Авериной, ставшей 17-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике, и предложил обращать меньше внимания на политику.

«Аверина выиграет ещё. Главное, чтобы было спокойствие и хладнокровие.

Дина — одна из величайших гимнасток. Меньше думать о политике, больше о деле», – цитирует Губерниева Чемпионат.

Эксперт добавил, что россиянке важно готовиться к олимпийскому турнира 2024 года. Он верит в ее победу на Играх в Париже (Франция).

Напомним, благодаря победе сборной России в групповом многоборье Дина Аверина получит 17-ю золотую медаль чемпионата за первенство в командном турнире.