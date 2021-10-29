Российские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин одержали победу на Мемориале Дениса Тена.

Фигуристы допустили ошибку на тройном тулупе, затем чисто исполнили каскад тройной сальхов – двойной сальхов через ойлер. Судьи оценили выступление фигуристов в 125,53 балла. За два дня Акопова и Рахманин получили 195,86 балла.

Второе место заняли Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Спортсмены выполнили каскад тройной сальхов – ойлер – двойной сальхов, и Анастасия ошиблась на выезде с тройного тулупа. Первую поддержку фигуристы сделали наполовину. Судьи оценили выступление фигуристов в 123,77 балла.

Третье место заняли Ясмина Кадырова и Иван Бальченко. Спортсмены чисто сделали все прыжки, за исключением выбросов на тройной лутц и риттбергер. Судьи оценили прокат фигуритов в 115,05 балла.