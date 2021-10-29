Летнее трансферное окно-2021 претендует на то, чтобы стать самым громким за всю историю футбола. Разом клубы поменяли две суперзвезды – Лионель Месси и Криштиану Роналду. Причин ухода обоих из «Барселоны» и «Ювентуса» было много, но все они сводились к одному – финансовые вопросы. На этом фоне уже по-другому выглядит идея с закрытой европейской Суперлигой, которую пытались организовать клубы этим летом. Ожидалось, что они получат за участие хорошие деньги, но всё пошло не так. Потому-то именно «Барса», «Юве» и «Реал» до последнего держались за этот проект. Но дело не выгорело, и два клуба потеряли своих лидеров, а третий, возможно, именно поэтому не смог выудить из Парижа Килиана Мбаппе.

Как бы то ни было, обе эти истории уже в прошлом. Переходы обоих игроков выглядели изначально логичными. Роналду возвращался в свой второй дом, а Месси переходил в один из немногих клубов, который мог себе позволить такую высокую зарплату.

Но уже к концу октября у болельщиков складывается ощущение: оба перехода были ошибкой. И для самих игроков, и для клубов.

Лионель Месси

Впервые за 16 лет аргентинец не смог набрать ни одного очка результативности в четырёх стартовых играх в чемпионате. «0+0» в статистике форварда слегка компенсируется его тремя голами в Лиге чемпионов, но выглядит смешным на фоне того, сколько он забивал в «Барселоне» в предыдущие сезоны.

Причины, почему так происходит, лежат на поверхности.

Первая и главная – в «ПСЖ» Месси нужно начинать карьеру фактически заново. Парижский клуб за десятилетие уже привык к суперзвёздам в составе: даже сейчас у него в атаке играют два самых дорогих футболиста мира Килиан Мбаппе и Неймар. Тренер Маурсио Почеттино понимает значимость Месси, но не собирается ставить его выше других. В «Барсе» форвард играл на всём фронте атаки, мог занимать любую удобную позицию. Так же он действует и в сборной Аргентины. В «ПСЖ» он тоже креативит, но больше привязан к своему правому флангу.

Конечно, в «Барселоне» у форварда также были звёздные партнёры по нападению – чего только связка с Суаресом и Неймаром стоила, или Давид Вилья. Но вот только в Каталонии Месси на протяжении более десятка лет был самой главной звездой, кого бы «Барселона» ни подписывала. Он – золотой мальчик академии, преданный клубу с 13 лет. На него заточена вся схема игры команды, а остальные партнёры по нападению, какими бы классными они ни были, это всего лишь наёмники. Талантливые, гениальные, но наёмники.

Вторая проблема футболиста – адаптация. Он впервые попал в ситуацию, когда ему нужно привыкать к новой команде, новому стилю, новому образу жизни. Почеттино хочет использовать связку Месси – Мбаппе – Неймар, но постоянно теряет из-за травм то француза, то бразильца. Лионелю надо подстраиваться к их игре, а как это сделать, когда даже времени наиграть эту связку не было, ни на сборах, ни в сезоне. Да, Лео может помнить Неймара по «Барселоне», но после его ухода прошло уже много времени.

Третья проблема Месси – соперники. Стиль игры французских команд против «ПСЖ» сильно отличается от стиля команд Ла лиги в играх с «Барселоной».

В лучшие годы «Барселоны» большинство испанских команд выходило на игры с сине-гранатовыми уже заранее проигравшими. И единственной их задачей было – унести ноги с достойным счётом. При этом традиционно в Испании даже аутсайдеры не стесняются ходить в атаки и не ставят у ворот «автобусы». Такм образом, у Месси появлялось пространство для творчества.

В последние годы отношение к матчам с «Барселоной» в Испании поменялось: клубы уже понимают, что каталонцы не те, что прежде. Однако даже при таком раскладе большинство осознаёт, что без гола Месси они с поля не уйдут и делают ставку на то, чтобы забить больше Лео.

Во Франции «ПСЖ» не обладает таким же авторитетом. У перекормленных суперзвездами «шейхов» удаётся отбирать не только очки, но и даже чемпионство. И потому многие врубают глухую оборонительную тактику, которая во Франции более популярна, чем у её западных соседей. Обратите внимание – забивал Месси в этом сезоне только в Лиге чемпионов, причём в матчах с «Манчестер Сити» и «Лейпцигом», то есть командами, которые могут и умеют действовать с позиции силы, а потому не станут отсиживаться в обороне.

Ну и конечно, не стоит забывать скомканную подготовку Месси к сезону. Сперва был напряжённый Кубок Америки, затем неясность с контрактом, затем переход в «ПСЖ» уже по ходу чемпионата… А ведь игроку уже 34.

Впрочем, видно, что Месси старается стать в клубе своим. Не тянет одеяло на себя, привыкает к одноклубникам, отрабатывает в обороне…

Криштиану Роналду

… чего нельзя сказать о Криштиану Роналду.

У 36-летнего португальца в этом сезоне со статистикой всё в порядке: ветеран наколотил уже шесть голов в девяти играх за «МЮ». Его трансфер стал потрясающим маркетинговым ходом: блудный сын возвращается домой. Роналду даже получил свой любимый седьмой номер, хотя он уже принадлежал Эдинсону Кавани. Фанаты «Манчестер Юнайтед» крутили пальцем у виска, читая радость многих поклонников «Ювентуса»: Роналду был их лучшим нападающим, но они всё равно были им недовольны.

Но довольно скоро в «МЮ» поняли туринцев. Роналду – это примадонна, который должен быть самым авторитетным в команде. Одни тренеры могут с его статусом работать, другие – не справляются. Деликатный Сульшер, кажется, отпустил бразды правления, позволив своей звезде слишком многое. До этого норвежцу удавалось поэтапно выстраивать молодую сбалансированную команду, которая, казалось, через пару лет наберётся сил и будет бороться за чемпионство. Но один переход Роналду весьма быстро разрушил всё, что было построено до него. Через седьмого номера стала строиться вся игра, чего раньше невозможно было представить. Остальные игроки атаки превратились в его обслуживающий персонал. Конечно, Роналду безумно талантлив и трудоспособен. Всё же держать марку в 36 лет способны единицы.

Но только в тактику «Манчестер Юнайтед» португалец не вписывается. Он мало двигается, не прессингует, не работает на команду и действует на «чистых» мячах. В Англии, с её сумасшедшим прессингом, сейчас такое не прокатит.

О ненужности Роналду говорит и то, что он, похоже, не очень-то и нужен был самому Сульшеру. У «МЮ» и без португальца была насыщенная линия атаки. А его приход лишь перегрузил нападение ещё одной звездой, которую, хочешь – не хочешь, надо ставить в состав. В итоге игровое время потерял набравший неплохой ход Антони Марсьяль (сейчас у француза травма, но до неё он также стал выходить нечасто). Почти не выходит Эдинсон Кавани, которого Сульшер использовал примерно так же, как Алекс Фергюсон использовал его самого: в роли джокера.

А проблема в том, что Роналду и не собирается меняться. Это не хорошо и не плохо: он просто такой футболист, с такой манерой игры.

Но вот что плохо, так это ещё и подорванная атмосфера в клубе. Сперва она была подорвана этим навязанным трансфером – Сульшер не собирался брать Роналду, это была покупка руководства, чтобы ветеран не достался «Манчестер Сити».

Кстати, довольно смешно читать о том, что возвращение Роналду в «МЮ» — это трогательная история воссоединения с любимым клубом. Кажется, фанаты уже забыли, как форвард чуть ли не заставил Алекса Фергюсона продать себя в мадридский «Реал», уже на презентации поцеловал эмблему нового клуба, а незадолго до трансфера в «МЮ» был готов перейти в «Ман Сити». Этот трансфер – бизнес-ход его агента Жорже Мендеша, а не «трогательная история».

Возвращаясь к атмосфере. Первым тревожным звоночком стала эмоциональная речь Роналду в перерыве матча Лиги чемпионов с «Аталантой». Один из игроков «МЮ» рассказал, что португалец разнёс их в перерыве при счёте 0:2, сказал, что им должно быть стыдно так играть за выдающийся клуб. В итоге они вышли на второй тайм и выиграли 3:2, причём именно Роналду провёл решающий мяч.

Эта история многим показалась красивой, но на самом деле красивого в ней не было ничего: почему-то эмоциональную речь произносил не главный тренер и не капитан, а Роналду. С «Аталантой» это прокатило. Но всегда прокатывать такое не может.

А во время позорного матча с «Ливерпулем», который «МЮ» проиграл на своём поле 0:5, Роналду после пятого гола начал комично двигать руками. Многие усмотрели в этом пародию на Сульшера, который часто машет руками похожим образом. Подтверждений этому нет, но согласитесь, это было бы вполне в духе КриРо.

И в завершении хочется процитировать экс-футболиста Криса Саттона, который высказывался о Роналду ещё в начале октября: «Он может стать проблемой для Оле-Гуннара Сульшера. Он будет забивать голы, но если «Манчестер Юнайтед» хочет играть дома более агрессивно, прессинговать, то Роналду прессинговать не будет, так что «МЮ» остается в численном меньшинстве».

Как бы то ни было, и у Месси, и у Роналду есть ещё шанс исправиться. Лео нужно научиться играть в новых обстоятельствах, а КриРо – поставить коллектив выше себя.