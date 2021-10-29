«Зенит» проведет акцию по раздельному сбору отходов на «Газпром Арене» перед матчем с «Динамо» сегодня, 29 октября.

По информации на сайте клуба, перед встречей команд на площадке откроется новая интерактивная площадка «ЭКОстадион». Волонтеры экологического движения «РазДельный сбор» поделятся информацией о раздельном сборе, сортировке и переработке отходов.

Также на «Фан-Променаде» откроется выставка формы «Зенита» за последние пять сезонов. Представленные вещи изготовлены из переработанного пластика.

Напомним, сегодня, 29 октября, матч «Зенит» – «Динамо» начнется в 19:00 по московскому времени. После 12 игр петербуржцы занимают первое место в таблице с 26 очками, их соперники уступают одну позицию и три балла.