Американец Тейлор Фритц, 28-я ракетка мира, первым вышел в полуфинал турнира категории АТР-250 в Санкт-Петербурге.

В матче третьего круга Фритц в двух сетах обыграл австралийца Джона Миллмана со счетом 6:4, 6:2.

Исход матча решился всего за 1 час 14 минут. Фритц трижды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7.

Миллман сделал 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

В полуфинале американец встретится с победителем матча между Яном-Леннардом Штруффом из Германии и Денисом Шаповаловым из Канады.

В 2020 году турнир выиграл Андрей Рублев. Он победил хорвата Борну Чорича в борьбе за титул.

Призовой фонд турнира категории АТР в Санкт-Петербурге составляет 863 705 долларов.