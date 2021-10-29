Луис Фернандо Гарсия, агент бразильского полузащитника «Зенита» Малкома, оценил шансы игрока выйти на поле в матче 13-го тура РПЛ с «Динамо».

«Сыграет ли Малком сегодня? Не могу сказать точно, но думаю, что да», — приводит слова Гарсии Sport24.

Напомним, Малком не принял участие в предыдущем матче «Зенита» со «Спартаком», в котором сине-бело-голубые одержали победу с разгромным счетом 7:1. Бразилец пропустил встречу из-за мышечного повреждения.

«Зенит» примет «Динамо» сегодня, 29 октября. Игра будет проходить на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.

После 12 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в своем активе 26 очков. «Динамо» с 23 баллами идет на втором месте.