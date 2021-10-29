Московское «Динамо» на своем льду примет СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Бесплатная прямая трансляция будет доступна на сайте «армейцев», перейти на страницу эфира можно по ссылке.

Встреча состоится на «ВТБ Арене», начало запланировано на 19:30 по московскому времени.

В этом году команды уже встречались между собой: игра проходила 13 октября в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 5:3.

На данный момент «армейцы» занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 35 очков после 23 матчей. Победная серия СКА достигла четырех матчей: подопечные Валерия Брагина обыграли «Йокерит», «Куньлунь», «Авангард» и рижское «Динамо».

«Динамо» располагается на третьей строчке с 30 баллами, у них на одну игру меньше. Москвичи в прошлой встрече победили «Локомотив», а до этого уступили «Витязю».