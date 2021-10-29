Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал об атмосфере в команде после разгромного поражения от «Зенит» со счетом 1:7.

Ребров заявил, что в команде сложилась непростая обстановка и атмосфера. Игроки «Спартака» понимают, что то, что случилось – очень плохо для команды. Однако Артем считает, что жизнь продолжается. Нужно проанализировать поражение и двигаться дальше.

Ребров заявил, что руководство команды и тренерский штаб делают все, чтобы игроки не замыкались в себе, а открыто выражали свои эмоции.

«Был разбор с тренером, с руководством встречались. Был внутренний разговор с командой, постоянно общаемся», – заявил Ребров, комментируя обстановку в «Спартаке».

В 13-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграет с «Ростовом». Матч состоится 30 октября.